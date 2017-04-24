В понедельник, 24 апреля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 128 км на северо-восток от населенного пункта Модаяг (Modayag). Очаг землетрясения залегал на глубине 60,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения в иранской провинции Хорасан-Резави погиб один человек, 34 получили ранения.