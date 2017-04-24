От снега до дождя и солнца: непогода накрыла Львов (фотожабы)

Ночью во Львове ожидаются заморозки.

Погода в Львове: от дождя до снега

Нынешняя апрельская погода поразила львовян, такого "снегопада" в конце второго месяца весны не помнят даже старожилы. Сегодня, 24 апреля, утром во Львове падал хлопьями снег, потом он плавно перешел в дождь, а через полчаса в небе уже сияло солнце, передает Press-центр.

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За час весь процесс повторился еще несколько раз. Синоптики прогнозируют, что такая погода во Львове продержится до конца суток. Ночью будут заморозки от нуля до пяти градусов тепла, днем на дорогах – гололедица. Но уже завтра во Львове должно быть до плюс 16 градусов тепла, а в среду - до 20-ти.

Львовяне такую переменчивую погоду высмеяли в фотожабах: