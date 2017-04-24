В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность

В понедельник, 24 апреля, в Карпатах будет сохраняться лавинная опасность 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"24 апреля в результате снегопадов в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительный (3-й) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля на востоке Украины ожидаются сильные дожди.