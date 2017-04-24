Погода на неделю: в Украину вернется долгожданное потепление, синоптики обещают до +24° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине значительно потеплеет, на выходных в западных областях пройдут дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине пройдут дожди, местами с грозами. Теплее всего будет в Одесской области - до +13°. В восточных областях температура до +12°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +11°. В северных регионах до +11°, на западе до +10°.
Во вторник, 25 апреля, в Украине начнется потепление. Днем на западе до +19°, в остальных регионах +12°...+16°.
В среду, 26 апреля, в стране ожидается солнечная погода. Днем теплее всего будет на западе - до +24°.
В четверг ясно и без осадков. Ночью в Украине +3°...+8°, днем на западе до +24°.
В пятницу на западе местами пройдут дожди. В Крыму температура днем до +23°, в остальных регионах +13°...+21°.
29 и 30 апреля в западных регионах пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет в Черновицкой области - до +3°, на остальной территории +4°…+10°. Днем температура по стране +10°...+23°. В воскресенье ночью на западе до +3°, днем в Украине +11°...+24°.
Народный прогноз
24 апреля - день Антипы священномученика. Если на Антипа воды не вскрылись - лето будет плохим. 25 апреля - день Василия преподобного. На Василия дождь падает — начало мая будет дождливым.
Украину сегодня накроют дожди, на юге днем до +12° (карта)
26 апреля - медуница, день Фомаиды. Если на Фомаиду дуб распустился - к хорошему, теплому лету, а если и желудей на нем много осталось - к богатому урожаю и к холодной зиме.
27 апреля - Вороний праздник и день Мартина Лесогона. По народным приметам, если сегодня тепло - то надолго похолодает. 28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.
29 апреля - Ирина. Смотрели: если днем вода бежала в оврагах весело, а к вечеру замерзала, то урожай будет плохим. 30 апреля - день покровителей пчел Зосимы и Савватия. Солнце на Зосиму Пасечника скажет о предстоящем лете: если ясный солнечный день, то лето сухое, а если тучи на небе - лето дождливое.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+22°... +13°
-
Днепр+22°... +11°
-
Донецк+21°... +9°
-
Житомир+22°... +10°
-
Запорожье+22°... +11°
-
Ивано-Франковск+22°... +10°
-
Киев+21°... +12°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+20°... +9°
-
Луцк+23°... +11°
-
Львов+23°... +11°
-
Николаев+24°... +12°
-
Одесса+25°... +15°
-
Полтава+19°... +9°
-
Ровно+22°... +11°
-
Симферополь+27°... +13°
-
Сумы+16°... +7°
-
Тернополь+21°... +11°
-
Харьков+18°... +7°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+21°... +10°
-
Чернигов+20°... +9°
-
Черновцы+21°... +12°