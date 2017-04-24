Оккупированный Симферополь замело снегом среди весны (фото, видео)
Снег покрыл цветущие фруктовые деревья.
Накануне, 23 апреля, в оккупированном Симферополе второй раз за последние пять дней выпал снег, передает Liga.net.
В Киевской области 23-25 апреля ожидаются заморозки
Перед этим расцвели плодовые деревья и ягодные кусты – теперь они под снегом, как и цветы.
«Все красиво. Но холодно. Происходит такая аномалия, 1 мая обычно открывается купальный сезон», - отмечают крымчане.
Последствия снегопада демонстрируют в соцсетях.
Симферополь 23. 04.2017... pic.twitter.com/dypjZabegg— АБАЛАКОВ ОЛЕГ (@fnTXqeBPM1c9awl) 23 квітня 2017 р.
19 апреля сообщалось, что снегом замело Симферопольский район и южный берег полуострова.
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе аномальные для апреля снегопады прошли в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.
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