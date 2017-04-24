Оккупированный Симферополь замело снегом среди весны (фото, видео)

Снег покрыл цветущие фруктовые деревья.

Цветы укрыло снегом / УНИАН

Накануне, 23 апреля, в оккупированном Симферополе второй раз за последние пять дней выпал снег, передает Liga.net.

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Перед этим расцвели плодовые деревья и ягодные кусты – теперь они под снегом, как и цветы.

«Все красиво. Но холодно. Происходит такая аномалия, 1 мая обычно открывается купальный сезон», - отмечают крымчане.

Последствия снегопада демонстрируют в соцсетях.

Симферополь засыпало снегом среди весны / @MRNChg

19 апреля сообщалось, что снегом замело Симферопольский район и южный берег полуострова.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе аномальные для апреля снегопады прошли в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.