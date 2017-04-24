Оккупированный Симферополь замело снегом среди весны (фото, видео)

11:29, 24 апреля 2017
2142
0

Снег покрыл цветущие фруктовые деревья.

Цветы укрыло снегом / УНИАН
Цветы укрыло снегом / УНИАН

Накануне, 23 апреля, в оккупированном Симферополе второй раз за последние пять дней выпал снег, передает Liga.net.

В Киевской области 23-25 апреля ожидаются заморозки

Перед этим расцвели плодовые деревья и ягодные кусты – теперь они под снегом, как и цветы.

«Все красиво. Но холодно. Происходит такая аномалия, 1 мая обычно открывается купальный сезон», - отмечают крымчане.

Последствия снегопада демонстрируют в соцсетях.

Симферополь засыпало снегом среди весны / @MRNChg
Симферополь засыпало снегом среди весны / @MRNChg

19 апреля сообщалось, что снегом замело Симферопольский район и южный берег полуострова.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе аномальные для апреля снегопады прошли в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Один человек погиб в результате наводнения во Франции Один человек погиб в результате наводнения во Франции
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
Сегодня в Киеве до +20°, без осадков Сегодня в Киеве до +20°, без осадков
В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта) В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)
В Гватемале зафиксировали очередное извержение вулкана Фуэго: количество жертв возросло до 75 В Гватемале зафиксировали очередное извержение вулкана Фуэго: количество жертв возросло до 75
В Киеве завтра без осадков, температура до +20° В Киеве завтра без осадков, температура до +20°
Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз) Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
72 %
754 мм
1.2 м/с
2 %
Лента новостей