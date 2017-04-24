Масштабный пожар во Флориде уничтожил девять домов

10:31, 24 апреля 2017
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В центральной Флориде (США) лесной пожар уничтожил девять домов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

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Пожар охватил более 2 тысяч гектаров, однако приказ об эвакуации местных жителей был отменен.

Бороться с огнем помогла погода: в воскресенье, 23 апреля, в регионе прошел дождь.

"Мы надеемся, что погода продолжит нам помогать. Мы знаем, что из-за ветра и дождя ситуация с пожарами может измениться в любой момент, поэтому важно сохранять бдительность", - сообщил губернатор Флориды Рик Скотт.

Напомним, недалеко от города Пемброк-Пайнс в штате Флорида (США) подростки поймали 4-метрового питона, который пострадал от лесного пожара.

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