Спасатели предупреждают жителей восточных областей о сильных дождях

В течение 24 апреля на востоке Украины ожидаются сильные дожди.

На востоке Украины сегодня ожидаются сильные дожди / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"В течение суток 24 апреля в восточной части Украины сильные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за снегопада в Украине без электричества остаются 22 населенных пункта в двух областях. Больше всего пострадала Одесская область.