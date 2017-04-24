Спасатели предупреждают жителей восточных областей о сильных дождях

09:32, 24 апреля 2017
1342
0

В течение 24 апреля на востоке Украины ожидаются сильные дожди.

На востоке Украины сегодня ожидаются сильные дожди / УНИАН
На востоке Украины сегодня ожидаются сильные дожди / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Украину сегодня накроют дожди, на юге днем до +12° (карта)

"В течение суток 24 апреля в восточной части Украины сильные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за снегопада в Украине без электричества остаются 22 населенных пункта в двух областях. Больше всего пострадала Одесская область.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз)
Мощный тайфун обрушился на юг Китая Мощный тайфун обрушился на юг Китая
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
В Гватемале зафиксировали очередное извержение вулкана Фуэго: количество жертв возросло до 75 В Гватемале зафиксировали очередное извержение вулкана Фуэго: количество жертв возросло до 75
Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз) Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз)
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
72 %
754 мм
1.2 м/с
2 %
Лента новостей