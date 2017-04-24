Последствия снегопада в Украине: без электричества остаются 22 населенных пункта в двух областях
Больше всего пострадала Одесская область.
В понедельник утром из-за непогоды обесточенными остаются 22 населенных пунктов. Об этом сообщает ГСЧС.
Одесская область готовится к новому удару апрельской непогоды, порывы ветра достигают 27 м/с
"По состоянию на 7 утра 24 апреля остаются обесточенными 22 населенных пункта в двух областях: в Одесской – 16 н.п. и в Днепропетровской – 6 н.п.", - сказано в сообщении.
В ГСЧС отметили, что за воскресенье, 23 апреля, аварийные бригады облэнерго восстановили электроснабжение 49 населенных пунктов в трех областях, а именно: в Одесской – 38 н.п., Днепропетровской - 10 н.п., и Харьковской - 1 н.п., которые были обесточены в течение 18-21 апреля в результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрывов линий электропередач.
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