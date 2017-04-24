В Киеве сегодня до +10°, вечером пройдет дождь

08:30, 24 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 24 апреля в столице ожидается дождь, днем до +10°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.

В Киевской области 23-25 апреля ожидаются заморозки

Солнце в столице взошло в 05:52, а зайдет в 20:01. 

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 24 апреля, в Украине пройдут дожди. На юге и востоке до +12°.

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