В Киеве сегодня до +10°, вечером пройдет дождь

Согласно данным Погода УНИАН, 24 апреля в столице ожидается дождь, днем до +10°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.

Читайте также В Киевской области 23-25 апреля ожидаются заморозки

Солнце в столице взошло в 05:52, а зайдет в 20:01.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 24 апреля, в Украине пройдут дожди. На юге и востоке до +12°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.