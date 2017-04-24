Украину сегодня накроют дожди, на юге днем до +12° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 24 апреля, в Украине пройдут дожди. На юге и востоке до +12°.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

На востоке пройдут дожди. Теплее всего будет в Донецкой области - до +12°. Жителей южных регионов также ожидают осадки, температура до +12°.

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На западе Украины в понедельник облачно с прояснениями, температура днем до +10°.

В северных областях ожидаются дожди, температура - до +10°. В центре Украины дожди, местами с грозами. Температура днем до +11°.

Прогноз на 24 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 апреля - день Антипы священномученика. Если на Антипа воды не вскрылись - лето будет плохим.

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