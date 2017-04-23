В Украине из-за непогоды без света остаются более 70 населенных пунктов в трех областях

Больше всего пострадала Одесская область.

Десятки населенных пунктов остаются без света / Фото УНИАН

В Украине по состоянию на утро 23 апреля из-за непогоды обесточен 71 населенный пункт в трех областях. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В частности, без электроснабжения в Одесской остаются 54 н.п., в Днепропетровской – 16 н.п., в Харьковской – 1 н.п.

Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов. Движение на дорогах не ограничено.

При этом в ГСЧС отмечают, что 22 апреля восстановили электроснабжение 158 населенных пунктов в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях, которые были обесточены 18-20 апреля в результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрыва линий электропередач.