В Украине из-за непогоды без света остаются более 70 населенных пунктов в трех областях
Больше всего пострадала Одесская область.
В Украине по состоянию на утро 23 апреля из-за непогоды обесточен 71 населенный пункт в трех областях. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Одесская область готовится к новому удару апрельской непогоды, порывы ветра достигают 27 м/с
В частности, без электроснабжения в Одесской остаются 54 н.п., в Днепропетровской – 16 н.п., в Харьковской – 1 н.п.
Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов. Движение на дорогах не ограничено.
При этом в ГСЧС отмечают, что 22 апреля восстановили электроснабжение 158 населенных пунктов в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях, которые были обесточены 18-20 апреля в результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрыва линий электропередач.
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