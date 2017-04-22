В Киевской области 23-25 апреля ожидаются заморозки

В Киевской области 23-25 апреля сохранится холодная погода.

Укргидрометцентр предупреждает о похолодании в Киевской области 23-25 апреля. Как сообщается на сайте ГСЧС, в Киевской области 23-25 апреля сохранится холодная погода, ночью заморозки 0-5°.

Читайте также Выходные в Украине пройдут с дождями и мокрым снегом (карта)

Как сообщал УНИАН, в результате непогоды на сегодняшний день остаются обесточенными почти 230 населенных пунктов в четырех областях Украины.