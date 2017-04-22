В Киевской области 23-25 апреля ожидаются заморозки

20:57, 22 апреля 2017
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В Киевской области 23-25 апреля сохранится холодная погода.

Укргидрометцентр предупреждает о похолодании в Киевской области 23-25 апреля. Как сообщается на сайте ГСЧС, в Киевской области 23-25 апреля сохранится холодная погода, ночью заморозки 0-5°.

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Как сообщал УНИАН, в результате непогоды на сегодняшний день остаются обесточенными почти 230 населенных пунктов в четырех областях Украины.

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