В четырех областях из-за непогоды без света остаются почти 230 населенных пунктов

09:53, 22 апреля 2017
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Больше всего обесточенных населенных пунктов в Одесской области - 178.

Обесточенными по состоянию на утро, остаются 229 населенных пунктов / ГСЧС
Обесточенными по состоянию на утро, остаются 229 населенных пунктов / ГСЧС

В четырех областях Украины из-за непогоды остаются обесточенными почти 230 населенных пунктов.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрывы линий электропередач 18 апреля произошло обесточивание населенных пунктов в нескольких областях Украины.

В Николаевской области количество обесточенных из-за непогоды населенных пунктов возросло до 62

По состоянию на 7.00 остаются обесточенными 229 населенных пунктов в четырех областях: в Одесской – 178, в Днепропетровской – 31, в Харьковской – 16, в Кировоградской – 4.

Также сообщается, что на дорогах государственного и регионального значения пробок не зафиксировано.

К ликвидации последствий ненастья привлечено более 2 тыс. человек и 548 единиц техники.

Как сообщал УНИАН ранее, в Одесской области из-за непогоды обесточено 245 населенных пунктов. В частности, в Измаильском районе света нет в 30 н. п., Подольском - 113 н. п., Белгород-Днестровском - 102 н. п.

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