В четырех областях из-за непогоды без света остаются почти 230 населенных пунктов
Больше всего обесточенных населенных пунктов в Одесской области - 178.
В четырех областях Украины из-за непогоды остаются обесточенными почти 230 населенных пунктов.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрывы линий электропередач 18 апреля произошло обесточивание населенных пунктов в нескольких областях Украины.
В Николаевской области количество обесточенных из-за непогоды населенных пунктов возросло до 62
По состоянию на 7.00 остаются обесточенными 229 населенных пунктов в четырех областях: в Одесской – 178, в Днепропетровской – 31, в Харьковской – 16, в Кировоградской – 4.
Также сообщается, что на дорогах государственного и регионального значения пробок не зафиксировано.
К ликвидации последствий ненастья привлечено более 2 тыс. человек и 548 единиц техники.
Как сообщал УНИАН ранее, в Одесской области из-за непогоды обесточено 245 населенных пунктов. В частности, в Измаильском районе света нет в 30 н. п., Подольском - 113 н. п., Белгород-Днестровском - 102 н. п.
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