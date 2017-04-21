Одесская область готовится к новому удару апрельской непогоды, порывы ветра достигают 27 м/с

В регионе без напряжения остались 305 населенных пунктов.

В Одессе бушует апрельская непогода / Фото УНИАН

В Одесской области из-за балканского циклона обесточенными оказались более 300 населенных пунктов, регион готовится к новому удару стихии. В течение ночи спасатели освобождали из заносов на трассах сотни машин, а из-за застрявших фур образовывались заторы.

Сейчас в области отменили занятия в школах и закрыли несколько автовокзалов, сообщается в сюжете ТСН.

На трассе Одесса – Кучурган поднялся сильный ветер. Впрочем дорога, которая этой ночью пленила десятки грузовиков через сугробы, уже проезжая. Трассу чистила снегоуборочная техника. Водители утверждают, что некоторым коллегам пришлось ночевать на дороге.

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Трем пассажирским автобусам спасатели помогли продолжить движение по маршруту, два из которых забуксовали на подъеме, еще один съехал на обочину. На трассе Киев - Одесса накануне образовалась 15-километровая пробка. При этом пассажиры в целом довольны ситуацией на дорогах и работой коммунальщиков.

Следует отметить, что в регионе без напряжения остались 305 населенных пунктов. Ситуация с электроснабжением сел еще более усложнилась: усиливается ветер, порывы достигают 25-27 метров за секунду.

Согласно данным УНИАН Погода, в эти выходные в Украине местами пройдут дожди и снег. Во всех регионах сохранится прохладная погода.