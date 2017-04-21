Из-за сильного ветра в Одесской области обесточено около 250 населенных пунктов

16:07, 21 апреля 2017
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В Одесской области из-за непогоды обесточено 245 населенных пунктов.

Непогода в Одессе / УНИАН
Непогода в Одессе / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на ПАО "Одессаоблэнерго".

В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность

В частности, в Измаильском районе света нет в 30 н. п., Подольском - 113 н. п., Белгород-Днестровском - 102 н. п.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены 36 бригад, 110 сотрудников и 39 единиц техники.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий на участке дороги Киев-Одесса ограничили движение грузовиков.

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