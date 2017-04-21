В Николаевской области количество обесточенных из-за непогоды населенных пунктов увеличилось до 62

15:25, 21 апреля 2017
914
0

В Николаевской области из-за сложных погодных условий обесточены 62 населенных пункта.

Негода в Україні / УНІАН
Непогода в Украине / УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность

В ведомстве также сообщают, что спасатели области за сутки осуществили 11 выездов, чтобы помочь населению, которое пострадало из-за осложнения погодных условий.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 08:00 из-за непогоды было обесточено 318 населенных пунктов в шести областях, в том числе в Николаевской - 14 населенных пунктов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +23° В Киеве завтра без осадков, температура до +23°
Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз)
Мощный тайфун обрушился на юг Китая Мощный тайфун обрушился на юг Китая
Жертвами схода оползня в Индии стали 10 человек Жертвами схода оползня в Индии стали 10 человек
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
Сегодня в Киеве до +20°, без осадков Сегодня в Киеве до +20°, без осадков
В Киеве завтра без осадков, температура до +20° В Киеве завтра без осадков, температура до +20°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
72 %
754 мм
1.2 м/с
2 %
Лента новостей