В Николаевской области количество обесточенных из-за непогоды населенных пунктов увеличилось до 62

В Николаевской области из-за сложных погодных условий обесточены 62 населенных пункта.

Непогода в Украине / УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

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В ведомстве также сообщают, что спасатели области за сутки осуществили 11 выездов, чтобы помочь населению, которое пострадало из-за осложнения погодных условий.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 08:00 из-за непогоды было обесточено 318 населенных пунктов в шести областях, в том числе в Николаевской - 14 населенных пунктов.