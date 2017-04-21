В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность

14:35, 21 апреля 2017
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В пятницу, 21 апреля, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется лавинная опасность 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 21 апреля в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в эти выходные в Украине местами пройдут дожди и снег. Во всех регионах сохранится прохладная погода.

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