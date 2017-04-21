Спасатели предупреждают о заморозках в Украине

13:04, 21 апреля 2017
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В течение 21-22 апреля в Украине ожидаются сложные погодные условия.

В Украине ожидаются заморозки / УНИАН
В Украине ожидаются заморозки / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Выходные в Украине пройдут с дождями и мокрым снегом (карта)

В частности, 21 апреля в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра до 15-20 м/с.

В течение 21-22 апреля ночью ожидаются заморозки 0-5°.

Напомним, в пятницу, 21 апреля, из-за непогоды в школах Одесской области отменили занятия.

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