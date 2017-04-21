Полиция Днепра обратилась к жителям города в связи с наступлением нового циклона

Горожан просят воздерживаться от поездок на личных автомобилях.

В Днепре началось активное таяние снежных сугробов /

Сотрудники правоохранительных органов Днепра обратились к горожанам. Обращение связано с резким ухудшением погодных условий.

Так, по словам сотрудников патрульной полиции Днепра, горожан просят воздерживаться от поездок на личных автомобилях. Кроме того, патрульная полиция настоятельно рекомендует горожанам строго соблюдать правила дорожного движения и не усложнять проезд коммунальной техники.

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Напомним, что сегодня в Днепре объявлено штормовое предупреждение и снегопады.