Полиция Днепра обратилась к жителям города в связи с наступлением нового циклона
Горожан просят воздерживаться от поездок на личных автомобилях.
Сотрудники правоохранительных органов Днепра обратились к горожанам. Обращение связано с резким ухудшением погодных условий.
Так, по словам сотрудников патрульной полиции Днепра, горожан просят воздерживаться от поездок на личных автомобилях. Кроме того, патрульная полиция настоятельно рекомендует горожанам строго соблюдать правила дорожного движения и не усложнять проезд коммунальной техники.
В Днепровском ботаническом саду апрельская метель уничтожила десятки реликтовых растений (видео)
Напомним, что сегодня в Днепре объявлено штормовое предупреждение и снегопады.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+22°... +13°
-
Днепр+22°... +11°
-
Донецк+21°... +9°
-
Житомир+22°... +10°
-
Запорожье+22°... +11°
-
Ивано-Франковск+22°... +10°
-
Киев+21°... +12°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+20°... +9°
-
Луцк+23°... +11°
-
Львов+23°... +11°
-
Николаев+24°... +12°
-
Одесса+25°... +15°
-
Полтава+19°... +9°
-
Ровно+22°... +11°
-
Симферополь+27°... +13°
-
Сумы+16°... +7°
-
Тернополь+21°... +11°
-
Харьков+18°... +7°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+21°... +10°
-
Чернигов+20°... +9°
-
Черновцы+21°... +12°
Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +16 °
Влажность: 72 %
Давление: 754 мм
Ветер: 1.2 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:44
Закат 20:33
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей