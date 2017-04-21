На участке дороги Киев-Одесса из-за снегопада ограничили движение грузовиков

10:58, 21 апреля 2017
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Из-за ухудшения погодных условий на участке дороги Киев-Одесса ограничили движение грузовиков.

Фото УНИАН
На участке дороги Киев-Одесса ограничили движение грузовиков / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"В связи с ухудшением погодных условий с 19 часов 20 апреля введен запрет движения для грузовых и крупногабаритных автомобилей на участке дороги Киев-Одесса (308-464 километр)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 21 апреля остаются обесточенными из-за непогоды 318 населенных пунктов в шести областях.

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