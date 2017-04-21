В аэропорту Одессы отменили некоторые рейсы из-за непогоды

Причина отмены рейсов – резкие порывы ветра, мокрый снег.

В частности, из-за непогоды авиакомпания отменила вылет в Тель-Авив / pushkinska.net

В международном аэропорту «Одесса» из-за непогоды отменили несколько рейсов. Как сообщили УНИАН в аэропорту, из-за непогоды авиакомпания отменила вылет в Тель-Авив (Израиль), запланированный на 21 апреля в 01.45, и в Стамбул (Турция), который должен был состояться 20 апреля в 21.40.

Также не прибыл борт из Тель-Авива, ожидавшийся сегодня в 04.00.

Читайте также В Одессе бушует шторм из-за непогоды (фото)

Причина отмены рейсов – резкие порывы ветра, мокрый снег.

Отмечается, что остальные рейсы пока выполняются по расписанию.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля в Одессе был сильный ветер, дождь и мокрый снег. Сегодня, по данным синоптиков, в Одесской области также ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра 15-20 м/сек.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.