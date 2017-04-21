Из-за непогоды в Одесской области отменили занятия в школах

В пятницу, 21 апреля, занятий в школах Одесской области не будет.

Непогода в Одессе / Думская, Скиф

Такое решение принял оперативный штаб облгосадминистрации по ликвидации последствий непогоды, передает "Думская".

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"Хотя в социальных учреждениях придерживаются температурного режима, было принято решение отменить занятия в школах", - сообщили в ОГА.

Ожидается, что 21 апреля погодные условия на территории области будут оставаться сложными: сильные осадки, налипание мокрого снега, порывы ветра, снегопады. Погода нормализуется 22 апреля.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 21 апреля остаются обесточенными из-за непогоды 318 населенных пунктов в шести областях.