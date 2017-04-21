Из-за непогоды в Одесской области отменили занятия в школах

09:57, 21 апреля 2017
959
0

В пятницу, 21 апреля, занятий в школах Одесской области не будет.

Непогода в Одессе / Думская, Скиф
Непогода в Одессе / Думская, Скиф

Такое решение принял оперативный штаб облгосадминистрации по ликвидации последствий непогоды, передает "Думская".

Сегодня в Украине ожидается прохладная погода, пройдут дожди и снег (карта)

"Хотя в социальных учреждениях придерживаются температурного режима, было принято решение отменить занятия в школах", - сообщили в ОГА.

Ожидается, что 21 апреля погодные условия на территории области будут оставаться сложными: сильные осадки, налипание мокрого снега, порывы ветра, снегопады. Погода нормализуется 22 апреля.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 21 апреля остаются обесточенными из-за непогоды 318 населенных пунктов в шести областях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз)
Жертвами схода оползня в Индии стали 10 человек Жертвами схода оползня в Индии стали 10 человек
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
В результате извержения вулкана в Гватемале 200 человек пропали без вести В результате извержения вулкана в Гватемале 200 человек пропали без вести
Сегодня в Киеве до +20°, без осадков Сегодня в Киеве до +20°, без осадков
В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта) В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
72 %
754 мм
1.2 м/с
2 %
Лента новостей