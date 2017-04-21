Непогода в Украине: в шести областях остаются обесточенными 318 населенных пунктов
В Украине по состоянию на утро 21 апреля остаются обесточенными из-за непогоды 318 населенных пунктов в шести областях.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Синоптики ожидают существенного потепления в Украине только с 26 апреля
В частности, в Одесской области без электроснабжения 245 н.п., Николаевской – 14 н.п., Харьковской – 23 н.п., Днепропетровской – 32 н.п., Херсонской – 3 н.п. и Запорожской – 1 н.п.
Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.
При этом в ГСЧС отмечают, что на протяжении 19-20 апреля аварийные бригады облэнерго восстановили электроснабжение 485 населенных пунктов в шести областях, которые были обесточены 18-20 апреля в результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрывов линий электропередач.
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