В Киеве сегодня без осадков, днем до +9°

08:30, 21 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 апреля, в столице без осадков, днем до +9°.

В Киеве сегодня без осадков / ourgreenworld.ru
В Киеве сегодня без осадков / ourgreenworld.ru

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.

Синоптики ожидают существенного потепления в Украине только с 26 апреля

Солнце в столице взошло в 05:52, а зайдет в 20:01. 

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине местами пройдут дожди и снег. В центре до +12°.

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