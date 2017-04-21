Сегодня в Украине ожидается прохладная погода, пройдут дожди и снег (карта)

08:07, 21 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 21 апреля в Украине местами пройдут дожди и снег. В центре до +12°.

В Украине местами пройдет снег / УНИАН
В Украине местами пройдет снег / УНИАН

На востоке пройдут дожди и снег. Теплее всего будет в Донецкой области - до +10°. Жителей южных регионов ожидают осадки, температура до +9°.

Синоптики ожидают существенного потепления в Украине только с 26 апреля

На западе Украины в пятницу облачно с прояснениями. Теплее всего будет в Волынской области - до +11°.

В северных областях без осадков, температура - до +8°. В центре Украины пройдут дожди и снег, температура днем до +12°.

Прогноз на 21 преля / УНИАН
Прогноз на 21 преля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 апреля - день памяти преподобного Георгия-исповедника. Крепкий мороз и солнце в этот день - к урожаю хлеба и гречки.

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