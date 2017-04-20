С запада Украины циклон снова направляется на восток
Украину зажало между двух циклонов.
В Карпатах выпало около 20 сантиметров снега, там ночью прогнозируют до 10 мороза. Припорошило Львовщину, Закарпатье, Одесскую, Винницкую область и Буковину. С запада Украины циклон снова направляется на восток, говорится в сюжете ТСН.
Украину зажало между двух циклонов. Только один прошелся востоком страны, за два дня здесь выпала месячная норма снега, со стороны Балкан Украину накрыл новый циклон "Петер". Дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега, а также сильный ветер - до 20 метров за секунду. Все это ожидают в южных, центральных и западных областях. Еще одну порцию непогоды прогнозируют и на востоке страны.
Кроме того, апрельский снег накрыл Винницкую область. Заснежило ближе к обеду. Синоптики прогнозируют, что к концу дня область совсем засыплет снегом.
С ночи идет снег в Прикарпатье. Правда, засыпает только горные районы. Выпало до 20 сантиметров.
Движение на дорогах не затруднено. Спасатели предупреждают об опасности схода лавин в горах. В высокогорьях Карпат днем обещают до минус десяти мороза.
Синоптик объяснила причины непогоды в Украине и рассказала, стоит ли Киеву готовиться к снежному армагеддону
Мокрый снег с дождем на Львовщине, в Одессе, Черновицкой и Кировоградской областях. Ухудшение погодных условий ожидают в Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Николаевской и Харьковской области. Столицу непогода вновь обойдет, ближайшей ночью в Киеве до 3 градусов мороза, днем около 7 тепла. Фактически по всей территории Украины ночью заморозки даже до -5. Днем до +10.
ГСЧС собирает внеочередное заседание. За двое суток уничтожены 2 тысячи деревьев, в 6 областях обесточены полтысячи населенных пунктов.
К новой порции стихии, говорят, готовы. Если придется, ограничат движение грузового транспорта. Водителям на летней резине советуют на несколько дней пересесть на общественный транпорт.
Циклон похозяйничает в Херсоне, Запорожье, Донецке и Луганске. Но там обойдется без снега, только дождь. На выходных столбик термометра медленно полезет вверх, циклон уйдет из Украины. И уже на следующей неделе вернется весна и солнечная погода местами до 20 градусов тепла.
Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+22°... +11°
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Донецк+21°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+22°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+21°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +9°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +12°
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Одесса+25°... +15°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+22°... +11°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+16°... +7°
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Тернополь+21°... +11°
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Харьков+18°... +7°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+21°... +12°