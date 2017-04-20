Синоптик объяснила причины непогоды в Украине и рассказала, стоит ли Киеву готовиться к снежному армагеддону
Диденко объяснила причины апрельской непогоды в Украине.
Резкое осложнение погодных условий в Украине спровоцировал циклон, который зародился в районе Черного моря. Об этом в интервью Главкому рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, поскольку циклон южный, это вызвало удивление у людей от количества снега, который привел к огромным убыткам. "Дело в том, что на прошлой неделе на Украину уже села арктическая воздушная масса. А сочетание циклона, который обычно приносит осадки, с охлажденной земной поверхностью, с прохладным воздухом вызвало вот такую непогоду", - объяснила синоптик и добавила, что больше всего пострадал юг, восток Украины, центральные области.
В Украине в течение нескольких дней ожидаются сложные погодные условия - ГСЧС
А следующий циклон, который уже сейчас провоцирует непогоду в западных областях, частично на юге, в частности и в Одессе, перемещается в центральные области. "Этот циклон зародился на Балканах и оттуда пришел к нам. Причина снега та же – теплый циклон столкнулся с охлажденным воздухом", - заявила синоптик.
Также Диденко рассказала, следует ли в Киеве ждать такое количество снега, которое выпало на востоке и юге страны: "Нет. 22 и 23 апреля ожидается незначительное потепление и небольшие дожди".
Ранее она прогнозировала, что 25-26 апреля в Украине прогнозируется +18+20°.
Погода в Украине
-
Винница+22°... +13°
-
Днепр+22°... +11°
-
Донецк+21°... +9°
-
Житомир+22°... +10°
-
Запорожье+22°... +11°
-
Ивано-Франковск+22°... +10°
-
Киев+21°... +12°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+20°... +9°
-
Луцк+23°... +11°
-
Львов+23°... +11°
-
Николаев+24°... +12°
-
Одесса+25°... +15°
-
Полтава+19°... +9°
-
Ровно+22°... +11°
-
Симферополь+27°... +13°
-
Сумы+16°... +7°
-
Тернополь+21°... +11°
-
Харьков+18°... +7°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+21°... +10°
-
Чернигов+20°... +9°
-
Черновцы+21°... +12°