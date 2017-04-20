Синоптик объяснила причины непогоды в Украине и рассказала, стоит ли Киеву готовиться к снежному армагеддону

Диденко объяснила причины апрельской непогоды в Украине.

Ряд областей Украины замело снегом / Фото УНИАН

Резкое осложнение погодных условий в Украине спровоцировал циклон, который зародился в районе Черного моря. Об этом в интервью Главкому рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, поскольку циклон южный, это вызвало удивление у людей от количества снега, который привел к огромным убыткам. "Дело в том, что на прошлой неделе на Украину уже села арктическая воздушная масса. А сочетание циклона, который обычно приносит осадки, с охлажденной земной поверхностью, с прохладным воздухом вызвало вот такую непогоду", - объяснила синоптик и добавила, что больше всего пострадал юг, восток Украины, центральные области.

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А следующий циклон, который уже сейчас провоцирует непогоду в западных областях, частично на юге, в частности и в Одессе, перемещается в центральные области. "Этот циклон зародился на Балканах и оттуда пришел к нам. Причина снега та же – теплый циклон столкнулся с охлажденным воздухом", - заявила синоптик.

Также Диденко рассказала, следует ли в Киеве ждать такое количество снега, которое выпало на востоке и юге страны: "Нет. 22 и 23 апреля ожидается незначительное потепление и небольшие дожди".

Ранее она прогнозировала, что 25-26 апреля в Украине прогнозируется +18+20°.