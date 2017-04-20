Завтра в Киеве пройдет дождь, днем до +8°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 апреля, в столице пройдет дождь, днем до +8°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +6°. Ветер северный и северо-восточный, до 5.7 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:52, а зайдет в 20:01.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине местами пройдут дожди и снег. Ночью ожидаются заморозки.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.