Завтра в Киеве пройдет дождь, днем до +8°

17:00, 20 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 апреля, в столице пройдет дождь, днем до +8°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +6°. Ветер северный и северо-восточный, до 5.7 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:52, а зайдет в 20:01. 

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине местами пройдут дожди и снег. Ночью ожидаются заморозки.

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