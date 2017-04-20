Завтра в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди и снег (видеопрогноз)

16:30, 20 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 21 апреля в Украине местами пройдут дожди и снег. Ночью ожидаются заморозки.

В Украине завтра продолжит идти снег / УНИАН
В Украине завтра продолжит идти снег / УНИАН

На востоке пройдут дожи и мокрый снег. Теплее всего будет в Донецкой области - до +10°. Жителей южных регионов ожидают дожди, температура до +9°.

Синоптики ожидают существенного потепления в Украине только с 26 апреля

На западе Украины в пятницу без осадков. Теплее всего будет в Волынской области - до +11°.

В северных областях без осадков, температура - до +8°. В центре Украины ожидаются дожди и снег, температура днем до +12°.

Согласно народному прогнозу, 21 апреля - день Родиона. Если на Родиона теплый вечер и тихая ночь - будет жаркое, сухое лето.

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