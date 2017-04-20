Завтра в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди и снег (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 21 апреля в Украине местами пройдут дожди и снег. Ночью ожидаются заморозки.
На востоке пройдут дожи и мокрый снег. Теплее всего будет в Донецкой области - до +10°. Жителей южных регионов ожидают дожди, температура до +9°.
Синоптики ожидают существенного потепления в Украине только с 26 апреля
На западе Украины в пятницу без осадков. Теплее всего будет в Волынской области - до +11°.
В северных областях без осадков, температура - до +8°. В центре Украины ожидаются дожди и снег, температура днем до +12°.
Согласно народному прогнозу, 21 апреля - день Родиона. Если на Родиона теплый вечер и тихая ночь - будет жаркое, сухое лето.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 21 апреля
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Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+22°... +11°
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Донецк+21°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+22°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+21°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +9°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +12°
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Одесса+25°... +15°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+22°... +11°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+16°... +7°
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Тернополь+21°... +11°
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Харьков+18°... +7°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+21°... +12°
Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +27 °
Влажность: 72 %
Давление: 764 мм
Ветер: 1.2 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:44
Закат 20:33
Фаза луны:
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