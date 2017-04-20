В результате схода оползня в Колумбии погибли 19 человек

15:41, 20 апреля 2017
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В результате схода оползня в колумбийском городе Манисалес погибли 19 человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Еще шестеро считаются пропавшими без вести, передает "РИА Новости" со ссылкой на Tiempo.

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Муниципальный комитет по управлению рисками объявил в Манисалесе ситуацию стихийного бедствия и тревогу "красного" уровня. От оползня пострадали как минимум 25 городских районов, разрушено 75 домов, а 400 семей были эвакуированы.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос находится в Манисалесе, чтобы на месте руководить спасательной операцией и оказанием помощи пострадавшим.

Напомним, в результате наводнения в индонезийской провинции Ачех погибли два человека.

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