В результате схода оползня в Колумбии погибли 19 человек

В результате схода оползня в колумбийском городе Манисалес погибли 19 человек.

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Еще шестеро считаются пропавшими без вести, передает "РИА Новости" со ссылкой на Tiempo.

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Муниципальный комитет по управлению рисками объявил в Манисалесе ситуацию стихийного бедствия и тревогу "красного" уровня. От оползня пострадали как минимум 25 городских районов, разрушено 75 домов, а 400 семей были эвакуированы.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос находится в Манисалесе, чтобы на месте руководить спасательной операцией и оказанием помощи пострадавшим.

Напомним, в результате наводнения в индонезийской провинции Ачех погибли два человека.