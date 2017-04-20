В Одессе бушует шторм из-за непогоды (фото)

С самого утра в регионе шел сильный дождь, перешедший в мокрый снег.

Шторм на море обусловлен ухудшением погоды / odesa.depo.ua

В Одессе из-за несвойственных для апреля погодных условий, кроме ухудшения ситуации на дорогах, начало штормить и море, пишет "Depo.Одесса".

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На юге Одесской области с самого утра шел сильный дождь, перешедший в мокрый снег.

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Как сообщал УНИАН ранее, в городе Подольск и других населенных пунктах на севере Одесской области в четверг, 20 апреля, выпал снег.