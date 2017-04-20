Наводнение на западе Индонезии разрушило сотни домов
В результате наводнения в индонезийской провинции Ачех погибли два человека.
Еще один человек пропал без вести, стихия разрушила сотни домов, передает Xinhua со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.
В Индонезии жертвами горного обвала стали четыре человека
Сообщается, что мощные ливни вызвали катастрофу в районах Ачех Тенгара и Ачех Барат. В настоящее время идут поиски пропавшего, еще трое человек, смытых потоком, были найдены без сознания.
Всего вода разрушила 298 домов, вынудив большое число людей покинуть дома и укрыться в мечетях и других безопасных местах.
Напомним, не менее 30 человек погибли в результате наводнения на северо-западе Ирана.
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