Наводнение на западе Индонезии разрушило сотни домов

В результате наводнения в индонезийской провинции Ачех погибли два человека.

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Еще один человек пропал без вести, стихия разрушила сотни домов, передает Xinhua со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

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Сообщается, что мощные ливни вызвали катастрофу в районах Ачех Тенгара и Ачех Барат. В настоящее время идут поиски пропавшего, еще трое человек, смытых потоком, были найдены без сознания.

Всего вода разрушила 298 домов, вынудив большое число людей покинуть дома и укрыться в мечетях и других безопасных местах.

Напомним, не менее 30 человек погибли в результате наводнения на северо-западе Ирана.