Синоптик рассказала, когда в Украине воцарится весеннее тепло до +20°
В Украину 25-26 апреля придет потепление.
25-26 апреля в Украине прогнозируется +18+20°. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, 21 апреля балканский циклон подвинется по восточной горизонтали, поэтому сложные погодные условия ожидаются в Черновицкой, на юге Хмельницкой области, всей южной части, на Одесщине, Николаевщине, а также Черкащине, Полтавщине и Харьковщине.
В Украину идет балканский циклон "Петер" (карты)
"Сложные погодные условия - дождь и мокрый снег, налипание мокрого снега, сильный ветер", - добавила синоптик. По словам Диденко, циклон "погуляет" и в Херсоне, Запорожье, Донецке и Луганске, но там будет преобладать дождь.
На остальной территории будет сухая погода, ближайшей ночью от +2° до -4°, днем в пятницу 0°+6°, лишь в Приазовье, в Крыму, на Волыни и Ривненщине до +8+12°. В Киеве завтра без осадков, ближайшей ночью -1-3°, днем около +6+7°.
"22 и 23 апреля ночи еще холодные, днем немного потеплеет до +7+12°, но ожидается дожди", - говорится в прогнозе синоптика.
"Небольшое потепление начнется 22-23 апреля, а 24, 25, 26 апреля к нам придет настоящая теплая весенняя погода с температурой воздуха до +20°!" - добавила Диденко.
Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+22°... +11°
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Донецк+21°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+22°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+21°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +9°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +12°
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Одесса+25°... +15°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+22°... +11°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+16°... +7°
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Тернополь+21°... +11°
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Харьков+18°... +7°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+21°... +12°