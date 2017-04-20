Синоптик рассказала, когда в Украине воцарится весеннее тепло до +20°

В Украину 25-26 апреля придет потепление.

В Украину наконец придет тепло / Фото УНИАН

25-26 апреля в Украине прогнозируется +18+20°. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 21 апреля балканский циклон подвинется по восточной горизонтали, поэтому сложные погодные условия ожидаются в Черновицкой, на юге Хмельницкой области, всей южной части, на Одесщине, Николаевщине, а также Черкащине, Полтавщине и Харьковщине.

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"Сложные погодные условия - дождь и мокрый снег, налипание мокрого снега, сильный ветер", - добавила синоптик. По словам Диденко, циклон "погуляет" и в Херсоне, Запорожье, Донецке и Луганске, но там будет преобладать дождь.

На остальной территории будет сухая погода, ближайшей ночью от +2° до -4°, днем в пятницу 0°+6°, лишь в Приазовье, в Крыму, на Волыни и Ривненщине до +8+12°. В Киеве завтра без осадков, ближайшей ночью -1-3°, днем около +6+7°.

"22 и 23 апреля ночи еще холодные, днем немного потеплеет до +7+12°, но ожидается дожди", - говорится в прогнозе синоптика.

"Небольшое потепление начнется 22-23 апреля, а 24, 25, 26 апреля к нам придет настоящая теплая весенняя погода с температурой воздуха до +20°!" - добавила Диденко.