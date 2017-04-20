Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Сегодня, 20 апреля, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.

В Карпатах ожидается лавинная опасность /УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 20 апреля в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, существенное потепление на всей территории Украины ожидается только с 26 апреля.