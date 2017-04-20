В Одесскую область вернулась зима (фото, видео)

12:43, 20 апреля 2017
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В городе Подольск и других населенных пунктах на севере Одесской области в четверг, 20 апреля, выпал снег.

В Одесской области выпал снег / Думская, Скиф
В Одесской области выпал снег / Думская, Скиф

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В самой Одессе ночью ухудшились погодные условия. Начался сильный шквалистый вечер, пошел дождь с мокрым снегом, передает "Думская".

Отмечается, что на дорожное движение в городе непогода повлияла незначительно. Пробок практически нет, городской транспорт ходит исправно.

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