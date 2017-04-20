В Украине продолжат ухудшаться погодные условия – Укргидрометцентр

В Украине, кроме севера и востока, ветер будет усиливаться до 15-22 м/с, сохранится холодная погода, ночью заморозки.

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В Украине 20 и 21 апреля из-за циклона с Балкан продолжат усложняться погодные условия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко во время заседания межведомственного оперативного штаба относительно осложнения погодных условий в Украине.

«В связи с тем, что через территорию Украины перемещается очередной активный циклон с Балкан, 20 и 21 апреля мы снова ожидаем сложных погодных условий», - заявил он.

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«В южных, центральных и восточных областях пройдут дожди с мокрым снегом. Днем 20 апреля в Карпатском регионе, Одесской и Николаевской областях, ночью 21 апреля в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, а днем 21 апреля еще и в Полтавской и Харьковской областях – сильный мокрый снег, налипание мокрого снега», - добавил Прокопенко.

По его словам, в Украине, кроме севера и востока, ветер будет усиливаться до 15-22 м/с, сохранится холодная погода, ночью заморозки.

«Днем температура будет 5-10 градусов тепла, в центральных, Одесской, Николаевской областях будет облачно и осадки – 1-6 градусов тепла, на высокогорье Карпат будет до 10 градусов мороза», - отметил Прокопенко.