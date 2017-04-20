Синоптики ожидают существенного потепления в Украине только с 26 апреля

Существенное потепление на всей территории Украины ожидается только с 26 апреля.

Холодная погода в Украине будет держаться до 26 апреля / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания межведомственного оперативного штаба относительно осложнения погодных условий в Украине сообщил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

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"22-25 апреля холодная погода сохранится. Ночные заморозки – 0-5 градусов. В южной части – температура 1-6 градусов тепла, днем – 6-12 градусов тепла. Часто будут проходить дожди. Ночью местами возможен мокрый снег", - сказал он.

"Существенного потепления на всей территории Украины мы ожидаем только с 26 апреля", - отметил Прокопенко.

Напомним, в Украине снежный покров сохраняется в Харьковской, Днепропетровской областях и в Карпатах; снегопад начался еще во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях, а также на юге Хмельницкой, на западе Черкасской, на севере Одесской и Николаевской областей.