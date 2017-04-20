Снегопад начался еще в семи областях Украины - Укргидрометцентр
В Украине снежный покров сохраняется в Харьковской, Днепропетровской областях и в Карпатах; снегопад начался еще во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях, а также на юге Хмельницкой, на западе Черкасской, на севере Одесской и Николаевской областей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко во время заседания межведомственного оперативного штаба относительно осложнения погодных условий в Украине.
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Он отметил существенное ухудшение погодных условий в Украине.
"Северные воздушные массы, которые перемещались на территорию Украины, обусловили снижение температуры воздуха и заморозки 18 и 19 апреля, особо сложные условия в южных, восточных, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, местами Кировоградской и Полтавской областях, где прошли дожди с мокрым снегом", - отметил Прокопенко.
По его словам, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях количество осадков составило 25-50 мм - это около месячной нормы. Местами наблюдалось налипание мокрого снега, ветер усиливался до 15-21 м/с.
"В Харьковской, Днепропетровской и в отдельных пунктах Полтавской, Запорожской и Херсонской областей и на высокогорье Карпат образовался снежный покров высотой от 18 см, местами – 20-23 см, в городе Харькове – 24 см, а в городе Днепр – 29 см", - отметил Прокопенко.
"По состоянию на 9 часов 20 апреля снежный покров сохраняется в Харьковской, Днепропетровской областях – высотой 1-18 см и в Карпатах – до 24 см. Сейчас начался снег во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, на юге Хмельницкой, на западе Черкасской, а также на севере Одесской и Николаевской областей", - сообщил заместитель директора Укргидрометцентра.
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