В Новомосковске центр города превратился в "большой бассейн" (фото)
На центральной улице города большое количество снега растаяло и затопило не только дороги, но и тротуары.
После бурана и ветра Новомосковск страдает от подтопления улиц.
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Об этом сообщают жители города, передает Depo.Днепр.
В частности, на центральной улице города большое количество снега растаяло и затопило не только дороги, но и тротуары.
Люди иронизируют по поводу действий местной власти, говоря, что такой паводок стал для нее сюрпризом.
Как сообщал УНИАН, 19 апреля в Днепре произошел настоящий транспортный коллапс из-за непогоды: часть города парализовали пробки, а некоторый общественный транспорт перестал ходить. Но наихудшая ситуация была за городом: там парализовало трассу до Кривого Рога.
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