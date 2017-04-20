В Новомосковске центр города превратился в "большой бассейн" (фото)

12:00, 20 апреля 2017
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На центральной улице города большое количество снега растаяло и затопило не только дороги, но и тротуары.

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Подтопления в Новомосковске / скриншот

После бурана и ветра Новомосковск страдает от подтопления улиц.

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Об этом сообщают жители города, передает Depo.Днепр.

В частности, на центральной улице города большое количество снега растаяло и затопило не только дороги, но и тротуары.

Люди иронизируют по поводу действий местной власти, говоря, что такой паводок стал для нее сюрпризом.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля в Днепре произошел настоящий транспортный коллапс из-за непогоды: часть города парализовали пробки, а некоторый общественный транспорт перестал ходить. Но наихудшая ситуация была за городом: там парализовало трассу до Кривого Рога.

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Фото: соцсети

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