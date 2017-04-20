Число жертв наводнений в Перу возросло до 113

11:00, 20 апреля 2017
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В результате мощных наводнений в Перу погибли 113 человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщил национальный центр страны по действиям в чрезвычайных ситуациях, передает "РИА Новости".

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Еще 17 человек считаются пропавшими без вести, почти 400 получили ранения. Своего имущества лишились 178 тысяч человек. Всего стихия затронула более 1 миллиона жителей Перу.

По мнению экспертов, столь сильные наводнения вызваны климатическим феноменом "Эль-Ниньо" в Тихом океане.

Напомним, не менее 30 человек погибли в результате наводнения на северо-западе Ирана.

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