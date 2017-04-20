Цветы превратились в ледяные глыбы: Днепр приходит в себя после ночных морозов (видео)
Всю ночь коммунальщики убирали дороги города, и сейчас по ним можно проехать без проблем.
В Днепре, который попал в эпицентр стихии и апрельского снегопада, ночью ударили морозы. Как сообщает ТСН, 200 населенных пунктов до сих пор остаются без света, из которых 99 на Харьковщине и 72 в Днепропетровской области.
Из-за снегопада и сильного ветра в Украине повалены 2500 деревьев - ГСЧС
В Днепре снегопада сейчас нет, но есть мороз - ночью было -5 градусов. Цветы превратились в ледяные глыбы.
По словам корреспондента, утром потеплело до одного градуса мороза. Несмотря на это, транспортного коллапса нет - дороги посыпаны, поэтому ездить можно. Коммунальщики заявляют, что почти 70 единиц техники обрабатывали их всю ночь. Впрочем, возле домов и на тротуарах скользко, поэтому пешеходам надо быть осторожными.
"Холодно также в домах и нескольких больницах. Горожане жалуются, что в домах чуть более 10 градусов. В свою очередь, в мэрии объясняют, что город как раз получил лимиты на газ. Однако непогода создала проблемы для котелен Днепра, ведь на их запуск требуется от нескольких до десяти дней", - рассказала журналист.
В ближайшие часы в городе прогнозируют повышение температуры.
Как сообщал УНИАН, 19 апреля в Днепре произошел настоящий транспортный коллапс из-за непогоды: часть города парализовали пробки, а некоторый общественный транспорт перестал ходить. Но наихудшая ситуация была за городом: там остановилась трасса до Кривого Рога.
Погода в Украине
-
Винница+22°... +13°
-
Днепр+22°... +11°
-
Донецк+21°... +9°
-
Житомир+22°... +10°
-
Запорожье+22°... +11°
-
Ивано-Франковск+22°... +10°
-
Киев+21°... +12°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+20°... +9°
-
Луцк+23°... +11°
-
Львов+23°... +11°
-
Николаев+24°... +12°
-
Одесса+25°... +15°
-
Полтава+19°... +9°
-
Ровно+22°... +11°
-
Симферополь+27°... +13°
-
Сумы+16°... +7°
-
Тернополь+21°... +11°
-
Харьков+18°... +7°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+21°... +10°
-
Чернигов+20°... +9°
-
Черновцы+21°... +12°