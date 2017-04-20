Цветы превратились в ледяные глыбы: Днепр приходит в себя после ночных морозов (видео)

Всю ночь коммунальщики убирали дороги города, и сейчас по ним можно проехать без проблем.

Цветущие деревья пострадали от морозов / УНИАН

В Днепре, который попал в эпицентр стихии и апрельского снегопада, ночью ударили морозы. Как сообщает ТСН, 200 населенных пунктов до сих пор остаются без света, из которых 99 на Харьковщине и 72 в Днепропетровской области.

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В Днепре снегопада сейчас нет, но есть мороз - ночью было -5 градусов. Цветы превратились в ледяные глыбы.

По словам корреспондента, утром потеплело до одного градуса мороза. Несмотря на это, транспортного коллапса нет - дороги посыпаны, поэтому ездить можно. Коммунальщики заявляют, что почти 70 единиц техники обрабатывали их всю ночь. Впрочем, возле домов и на тротуарах скользко, поэтому пешеходам надо быть осторожными.

"Холодно также в домах и нескольких больницах. Горожане жалуются, что в домах чуть более 10 градусов. В свою очередь, в мэрии объясняют, что город как раз получил лимиты на газ. Однако непогода создала проблемы для котелен Днепра, ведь на их запуск требуется от нескольких до десяти дней", - рассказала журналист.

В ближайшие часы в городе прогнозируют повышение температуры.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля в Днепре произошел настоящий транспортный коллапс из-за непогоды: часть города парализовали пробки, а некоторый общественный транспорт перестал ходить. Но наихудшая ситуация была за городом: там остановилась трасса до Кривого Рога.