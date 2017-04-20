Из-за снегопада и сильного ветра в Украине повалены 2500 деревьев - ГСЧС

09:59, 20 апреля 2017
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В трех областях Украины из-за неблагоприятных погодных условий зафиксировано падение около 2500 деревьев.

Непогода в Украине / ГСЧС
Непогода в Украине / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2 тыс. 500 деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

В результате падения дерева 18 апреля в г. Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм в больнице скончалась женщина 1957 года рождения.

Напомним, из-за осложнения погодных условий в Украине обесточены 199 населенных пунктов.

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