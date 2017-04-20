Снежный апокалипсис: в Украине из-за непогоды остаются обесточенными 199 населенных пунктов

08:57, 20 апреля 2017
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Из-за осложнения погодных условий в Украине обесточены 199 населенных пунктов.

Негодна в Украине / ГСЧС
Непогода в Украине / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По состоянию на 07:00 20 апреля остаются обесточенными 199 населенных пунктов в пяти областях, а именно: в Харьковской – 99 населенных пунктов, в Днепропетровской - 72, в Полтавской - 14, Херсонской – 9, в Запорожской – 5.

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Спасатели предупреждают, что до 22 апреля в южных, восточных и большинстве центральных областей будет происходить значительное ухудшение погодных условий. Резкое снижение температуры воздуха, дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, а также резкие порывы ветра местами достигают уровня опасного явления и уже вызвали немало неудобств для населения

На 07:00 20 апреля на дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет.

Напомним, 20 апреля в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской и других областях осадки прекратятся.

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