Снежный апокалипсис: в Украине из-за непогоды остаются обесточенными 199 населенных пунктов
Из-за осложнения погодных условий в Украине обесточены 199 населенных пунктов.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По состоянию на 07:00 20 апреля остаются обесточенными 199 населенных пунктов в пяти областях, а именно: в Харьковской – 99 населенных пунктов, в Днепропетровской - 72, в Полтавской - 14, Херсонской – 9, в Запорожской – 5.
В Украине сегодня сохранится холодная погода, на западе и в центре пройдет мокрый снег (карта)
Спасатели предупреждают, что до 22 апреля в южных, восточных и большинстве центральных областей будет происходить значительное ухудшение погодных условий. Резкое снижение температуры воздуха, дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, а также резкие порывы ветра местами достигают уровня опасного явления и уже вызвали немало неудобств для населения
На 07:00 20 апреля на дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет.
Напомним, 20 апреля в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской и других областях осадки прекратятся.
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Винница+22°... +13°
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Днепр+22°... +11°
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Донецк+21°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+22°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+21°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +9°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +12°
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Одесса+25°... +15°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+22°... +11°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+16°... +7°
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Тернополь+21°... +11°
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Харьков+18°... +7°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +13°
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