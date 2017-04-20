В Киеве сегодня днем до +6°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 20 апреля в столице без осадков, днем до +6°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер северо-восточный, до 5.5 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:54, а зайдет в 19:59.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 апреля, в Украине местами пройдут дожди и снег. В Крыму до +16°.

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