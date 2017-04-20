В Киеве сегодня днем до +6°, без осадков
Согласно данным Погода УНИАН, 20 апреля в столице без осадков, днем до +6°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер северо-восточный, до 5.5 м/с.
В Украине в течение нескольких дней ожидаются сложные погодные условия - ГСЧС
Солнце в столице взошло в 05:54, а зайдет в 19:59.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 апреля, в Украине местами пройдут дожди и снег. В Крыму до +16°.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+22°... +11°
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Донецк+21°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+22°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+21°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +9°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +12°
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Одесса+25°... +15°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+22°... +11°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+16°... +7°
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Тернополь+21°... +11°
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Харьков+18°... +7°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+21°... +12°
Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +27 °
Влажность: 72 %
Давление: 764 мм
Ветер: 1.2 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:44
Закат 20:33
Фаза луны:
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