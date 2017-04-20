В Киеве сегодня днем до +6°, без осадков

08:30, 20 апреля 2017
1160
0

Согласно данным Погода УНИАН, 20 апреля в столице без осадков, днем до +6°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер северо-восточный, до 5.5 м/с.

В Украине в течение нескольких дней ожидаются сложные погодные условия - ГСЧС

Солнце в столице взошло в 05:54, а зайдет в 19:59. 

Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 апреля, в Украине местами пройдут дожди и снег. В Крыму до +16°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +23° В Киеве завтра без осадков, температура до +23°
Один человек погиб в результате наводнения во Франции Один человек погиб в результате наводнения во Франции
Жертвами схода оползня в Индии стали 10 человек Жертвами схода оползня в Индии стали 10 человек
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта) В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз) Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз)
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
72 %
764 мм
1.2 м/с
2 %
Лента новостей