В Украине сегодня сохранится холодная погода, на западе и в центре пройдет мокрый снег (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 апреля, в Украине местами пройдут дожди и снег. В Крыму до +16°.

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На востоке без осадков. Теплее всего будет в Донецкой области - до +10°. Жителей южных регионов ожидают осадки, температура до +16°.

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На западе Украины в четверг местами пройдет снег с дождем. Теплее всего будет в Волынской области - до +10°.

В северных областях без осадков, температура - до +8°. В центре Украины пройдут дожди и снег, температура днем до +12°.

Прогноз на 20 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 апреля - день памяти преподобного Георгия-исповедника. Крепкий мороз и солнце в этот день - к урожаю хлеба и гречки.

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