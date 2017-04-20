В Украине сегодня сохранится холодная погода, на западе и в центре пройдет мокрый снег (карта)

08:10, 20 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 апреля, в Украине местами пройдут дожди и снег. В Крыму до +16°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

На востоке без осадков. Теплее всего будет в Донецкой области - до +10°. Жителей южных регионов ожидают осадки, температура до +16°.

В Украине в течение нескольких дней ожидаются сложные погодные условия - ГСЧС

На западе Украины в четверг местами пройдет снег с дождем. Теплее всего будет в Волынской области - до +10°.

В северных областях без осадков, температура - до +8°. В центре Украины пройдут дожди и снег, температура днем до +12°.

Прогноз на 20 апреля / УНИАН
Прогноз на 20 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 апреля - день памяти преподобного Георгия-исповедника. Крепкий мороз и солнце в этот день - к урожаю хлеба и гречки.

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