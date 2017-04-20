Из-за аномального снега в Украине остаются обесточенными более 500 населенных пунктов
Больше всего обесточенных населенных пунктов - в Днепропетровской области.
Вследствие неблагоприятных погодных условий в Украине остаются обесточенными 505 населенных пунктов в пяти областях Украины.
Украину засыпает снегом: журналисты рассказали о последствиях непогоды среди весны (видео)
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В Днепропетровской области остаются обесточенными 287 населенных пунктов, а восстановлено энергоснабжение уже в 11 н.п.), в Харьковской остаются без электричества 127н.п. (восстановлено 24), в Полтавской - 53 (восстановлено 20), в Запорожской - 24 (восстановлено 12) и в Херсонской - 14 (восстановлено 2).
Как сообщал УНИАН, в Украине в течение нескольких дней ожидаются сложные погодные условия.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+22°... +13°
-
Днепр+22°... +11°
-
Донецк+21°... +9°
-
Житомир+22°... +10°
-
Запорожье+22°... +11°
-
Ивано-Франковск+22°... +10°
-
Киев+21°... +12°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+20°... +9°
-
Луцк+23°... +11°
-
Львов+23°... +11°
-
Николаев+24°... +12°
-
Одесса+25°... +15°
-
Полтава+19°... +9°
-
Ровно+22°... +11°
-
Симферополь+27°... +13°
-
Сумы+16°... +7°
-
Тернополь+21°... +11°
-
Харьков+18°... +7°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+21°... +10°
-
Чернигов+20°... +9°
-
Черновцы+21°... +12°
Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +27 °
Влажность: 72 %
Давление: 764 мм
Ветер: 1.2 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:44
Закат 20:33
Фаза луны:
Лента новостей