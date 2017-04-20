Из-за аномального снега в Украине остаются обесточенными более 500 населенных пунктов

Больше всего обесточенных населенных пунктов - в Днепропетровской области.

Фото dsns.gov.ua

Вследствие неблагоприятных погодных условий в Украине остаются обесточенными 505 населенных пунктов в пяти областях Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Днепропетровской области остаются обесточенными 287 населенных пунктов, а восстановлено энергоснабжение уже в 11 н.п.), в Харьковской остаются без электричества 127н.п. (восстановлено 24), в Полтавской - 53 (восстановлено 20), в Запорожской - 24 (восстановлено 12) и в Херсонской - 14 (восстановлено 2).

Как сообщал УНИАН, в Украине в течение нескольких дней ожидаются сложные погодные условия.