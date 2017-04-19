В Украине в течение нескольких дней ожидаются сложные погодные условия - ГСЧС

20:59, 19 апреля 2017
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20-22 апреля сохранится холодная погода.

Ожидается мокрый снег и сильный ветер / Фото УНИАН
Ожидается мокрый снег и сильный ветер / Фото УНИАН

По прогнозу Гидрометцентра, 20-21 апреля в связи с перемещением очередного активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, 20 апреля в Карпатском регионе, Одесской, Николаевской областях, а 21 апреля – в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, а также усиление ветра до 15-20 м/сек.

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Вместе с тем, отмечается, что 20-22 апреля сохранится холодная погода: ночью заморозки 0-5°, в северных, а 21 апреля и в западных областях на почве до 8°, днем температура 1-8° тепла.

Как сообщала синоптик Наталья Диденко, с Балкан в Украину надвигается очередной циклон - "Петер". Поэтому 20 апреля, по ее прогнозу, на юго-западе Украины ожидается сложная погода.

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