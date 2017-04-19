В Украине в течение нескольких дней ожидаются сложные погодные условия - ГСЧС
20-22 апреля сохранится холодная погода.
По прогнозу Гидрометцентра, 20-21 апреля в связи с перемещением очередного активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, 20 апреля в Карпатском регионе, Одесской, Николаевской областях, а 21 апреля – в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, а также усиление ветра до 15-20 м/сек.
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Вместе с тем, отмечается, что 20-22 апреля сохранится холодная погода: ночью заморозки 0-5°, в северных, а 21 апреля и в западных областях на почве до 8°, днем температура 1-8° тепла.
Как сообщала синоптик Наталья Диденко, с Балкан в Украину надвигается очередной циклон - "Петер". Поэтому 20 апреля, по ее прогнозу, на юго-западе Украины ожидается сложная погода.
Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+22°... +11°
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Донецк+21°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+22°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+21°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +9°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +12°
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Одесса+25°... +15°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+22°... +11°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+16°... +7°
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Тернополь+21°... +11°
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Харьков+18°... +7°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+21°... +12°