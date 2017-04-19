Украину засыпает снегом: журналисты рассказали о последствиях непогоды среди весны (видео)

В Днепре, Запорожье и Харькове - настоящий снежный апокалипсис.

В Украине бушует непогода / Фото УНИАН

Непогода в Украине унесла уже пять жизней. Четверо человек погибли в аварии на Харьковщине, а на Днепропетровщине женщину насмерть привалило деревом, говорится в сюжете ТСН.

Центр и восток страны засыпало снегом - местами до 28 см. В западных областях снова включили отопление. В Днепре, Запорожье и Харькове отменяли авиарейсы. От ветра там падали деревья. В нескольких областях сотни населенных пунктов остались без света. Журналисты побывали в разных уголках страны и рассказали о ситуации с непогодой.

Так, апрельская метель засыпала Харьков рекордным количеством снега. Синоптики говорят, что по области толщина снежного покрова местами достигла 24 см. В центре снега несколько меньше - до 18 см.

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Трассы за городом засыпало снегом. В основном автомобили уже на летней резине, поэтому аварийность повысилась. Утром в области микроавтобус столкнулся с грузовиком. Четыре пассажира автобуса погибли. Еще двоих в тяжелом состоянии госпитализировали. Из-за непогоды полиция частично ограничила движение грузовиков.

Непогода обесточила 90 населенных пунктов области. В Харькове без света оказались тысячи частных домов и сорок многоэтажек. Ветром повалило более тысячи деревьев. Некоторые падали на авто - повреждены 12 машин. Через пробки людям трудно было добраться до работы.

В Запорожье из-за непогоды закрыли международный аэропорт. Сильный дождь и мокрый снег размыло взлетно-посадочную полосу, она непригодна для использования. Возобновить рейсы здесь обещают только через неделю.

Также в городе повалены более четырехсот деревьев, разрушены автомобили, повреждены линии электропередач. Из-за похолодания в городе приостановили занятия в школах. Уже есть распоряжение возобновить тепло в больницах и детсадах.

Еще утром самым востребованным предметом в Днепре была лопата для борьбы с заносами, а теперь – это резиновые сапоги. Снег сыпал круглые сутки, затем начал превращаться в гигантские лужи.

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Полуторамесячная норма осадков со вчерашнего дня – это рекорд за последние десять лет для Днепропетровщины. Общественный транспорт в городе работал с задержками. Сегодня в Днепре объявили каникулы.

В самом Днепре повалило три тысячи деревьев. Они рвали провода и блокировали движение. Разбиты три десятка авто, а еще кафе и остановки.

Сегодня в области ограничивали движение по дорогам государственного значения. На выездах из Днепра днем были километровые пробки.

Вечером в Днепре осадков не прогнозируют. Но синоптики предупреждают о сильном ветре.