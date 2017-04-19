Непогода добралась до Черновцов: школьники получили внеочередные каникулы

С 19 апреля возобновлен отопительный сезон в 20 учебных и дошкольных заведениях города, в которых работают автономные котельные.

В Черновцах прогнозируют мокрый снег / УНИАН

В Черновцах из-за ухудшения погодных условий во всех общеобразовательных школах с 20 по 24 апреля включительно приостановлен учебно-воспитательный процесс.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черновицкого городского совета, такое решение было принято сегодня на совещании, которое провел городской голова Алексей Каспрук при участии руководителей департамента жилищно-коммунального хозяйства, управлений образования, здравоохранения и коммунального предприятия «Черновцытеплокоммунэнерго».

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В то же время, с 19 апреля возобновлен отопительный сезон в 20 учебных и дошкольных заведениях города, в которых работают автономные котельные.

«В дошкольных учреждениях, где нет возможности централизованно подать теплоноситель, температурный режим будет обеспечиваться с помощью электроприборов. Для этих заведений увеличены лимиты на потребление электроэнергии. Управлению образования поручено проверить обеспеченность дошкольных учреждений необходимой количеством електрообігрівальних приборов и ежедневно мониторить соблюдение температурного режима», - сообщили в пресс-службе городского совета.

Справка. В Черновцах действуют 42 общеобразовательных учебных заведения, в которых обучаются свыше 23 тысяч детей.

Как сообщал УНИАН, ранее обучение уже приостановили в Запорожье, Николаеве, на Харьковщине и Днепропетровщине.