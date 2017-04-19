Уточнено число жертв апрельской непогоды в Украине
В результате непогоды погибли четверо людей.
По уточненным данным, сегодня на дорогах Украины погибли 4 человека, 9 травмированы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает ZIK.
Ночью заморозки на большинстве территории Украины достигли -3° (карта)
Ранее в министерстве сообщали о 7 погибших на дорогах за сегодня. "Хотел бы сразу откорректировать информацию – погибли 4 человека, по нашим данным, и 9 травмированы. Наихудшая ситуация – когда на трассе водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения и произошло столкновение с грузовым автомобилем", – отметил Емельян.
По его словам, ситуация осложняется тем, что много машин перешли на летнюю резину. Водителей просят воздержаться сегодня и, возможно, завтра от поездок. Техника расчищает трассы пяти областей, оказавшихся под снежным ударом - Полтавская, Запорожская, Харьковская, Херсонская, особенно Днепропетровская.
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